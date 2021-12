Mali : Soumeylou Boubèye Maïga entendu par un juge

Incarcéré dans une affaire de fraude présumée, l’ancien Premier ministre malien a été entendu pour la première fois par un juge.Selon Jeune Afrique, le « Tigre » a été entendu dans ce dossier par un juge de la chambre d’accusation de la Cour suprême. Une audition surprise pour ses avocats qui demandaient depuis plusieurs semaines son jugement à cause de sa santé fragile. L’ancien Premier ministre est resté fidèle à sa ligne de défense rejetant fermement les « accusations » formulées contre lui. Ses avocats comptent introduire une nouvelle demande de liberté provisoire.

Chef de gouvernement entre 2017 et 2019 sous le magistère de l’ex président Ibrahim Boubacar Keita, Soumeylou Boubèye Maïga est emprisonné depuis le 26 août 2021. Il est poursuivi pour « faux en écriture, usage de faux et falsification de documents », ainsi que pour « atteinte aux biens publics par détournements » dans le cadre de l’achat d’un avion présidentiel d’un montant de 30 millions de dollars (20 milliards F CFA) et des contrats de plusieurs dizaines de milliards de FCFA pour l’achat d’équipements militaires.

L’ancien PM malien potentiel candidat à la prochaine présidentielle dont la nouvelle date n’est pas encore connue, est aussi accusé d’avoir « cédé à des sollicitations qui tendent à la corruption », « d’abus d’influence réelle ou supposée en vue d’obtenir des avantages » et d’avoir fait des « montages pour percevoir des avantages indus » dans l’exercice de ses fonctions par le procureur général près la Cour suprême

Le Bureau, vérificateur général, qui a mené une enquête sur ce qui est communément appelé au Mali l’affaire « Air IBK », accuse SBM à l’époque ministre de la Défense, d’avoir surfacturé le prix de l’avion acheté en 2014.