Mali : l’UE met fin à ses formations militaires

La décision a été prise ce lundi au terme d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union Européenne (UE).Clap de fin pour la Mission de formation de l’Union Européenne au Mali (EUTM). « On arrête les missions de formation et les entraînements des forces armées et de la garde nationale, mais nous allons poursuivre les formations sur les lois de la guerre. Car il faut que les militaires sachent qu’il y a des règles à respecter dans une guerre », a déclaré Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.

S’exprimant au Luxembourg, l’Espagnol justifie la ligne directrice de l’UE au Mali : « Les évènements nous forcent à cette décision. Nous n’avons pas obtenu les garanties demandées. Toutefois, nous n’abandonnons pas le Sahel. Nous allons nous déployer dans les pays voisins ».

L’Union Européenne ne digère pas la présence de mercenaires du groupe russe Wagner au Mali. Récemment, elle a demandé l’ouverture d’une enquête indépendante sur les événements qui se sont produits à Moura, dans le Centre du Mali, entre le 27 et le 31 mars, où l’armée malienne et ses alliés disent avoir tué 203 jihadistes. Selon plusieurs organisations de défense des droits de l’Homme, il s’agit plutôt d’un massacre de civils.