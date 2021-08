Mali : 3 jours de deuil national en hommage aux victimes de la récente attaque terroriste

Le président de la transition au Mali, Assimi Goïta a décrété trois jours de deuil national pour rendre aux hommages aux victimes des attaques terroristes survenues à Ouatagouna, dans le nord Mali

Dans la nuit du dimanche 08 au lundi 09 août 2021, quatre villages de de la commune de Ouatagouna, dans la partie nord du pays ont été la cible d’une attaque terroriste. Au moins 48 personnes sont mortes suite à ces attaques. Pour rendre hommage aux disparus, le numéro 1 du pays, Assimi Goïta a décrété trois jours de deuil national.

Le président de la transition malienne : « condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble » et assure qu’il « ne restera pas impuni ». Il a également présenté ses sincères condoléances aux familles durement éplorées, par voie de Tweet. Le chef de la junte assure que les forces de l’ordre sont : « à pied d’œuvre, pour rechercher et neutraliser les auteurs de cette barbarie ». Il demande enfin aux maliens de « rester unis, soudés et déterminés, dans cette épreuve, afin de poursuivre notre lutte contre le terrorisme ».