Mali: 23 morts et 16 blessés dans un accident près de Bamako

Au total, 23 personnes sont décédées et 16 autres blessées dans un accident de la route près de Bamako, la capitale malienne, a annoncé mardi soir le Gouvernement dans un communiqué de presse.Le texte précise que l’accident survenu mardi entre Kassela et Zantiguila, dans la région de Koulikoro, a impliqué un minibus et un camion. Il explique qu’un pneu du minibus qui transportait des passagers a éclaté, ce qui provoqué une collision avec le camion qui venait du sens inverse.

Les blessés ont été transportés dans un hôpital de Bamako, où ils sont pris en charge par l’Etat.