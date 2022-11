Malawi : le Fmi approuve un prêt « alimentaire »

Le Malawi devient le premier pays à faible revenu à obtenir un prêt du Fonds monétaire international pour faire face à un choc alimentaireLe Fmi a approuvé un prêt de 88,3 millions de dollars au Malawi dans le cadre d’une nouvelle facilité destinée à aider les pays à faible revenu à faire face aux chocs mondiaux des prix alimentaires.

Le Directeur général adjoint du FMI, Bo Li, a déclaré lundi que le prêt d’urgence « choc alimentaire » devrait aider le pays d’Afrique australe à répondre aux besoins pressants de sa balance des paiements liés à la flambée des prix des denrées alimentaires.

« Le Malawi est confronté à une situation économique et humanitaire difficile, avec des pénuries de devises et un désalignement du taux de change entraînant une forte baisse des importations, notamment de carburant, d’engrais, de médicaments et de nourriture », a déclaré M. Li dans un communiqué.

Le Malawi est l’un des 48 pays identifiés par le Fmi comme les plus touchés par la crise alimentaire déclenchée par la crise russo-ukrainienne et la crise financière mondiale qui l’a accompagnée.

On estime qu’environ 20% de la population du pays est confrontée à une famine sévère pendant la période de soudure, entre octobre 2022 et mars 2023.