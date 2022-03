Malawi : Bolloré connecte 75.000 familles à l’électricité

Le groupe français participe au premier système solaire à batterie connecté au réseau en Afrique de l’Est.De mars à décembre 2021, Bolloré Logistics Malawi a assuré la logistique du projet Golomoti Solar et acheminé 221 EVP de matériels et équipements photovoltaïques depuis la Chine vers le Malawi.

S’appuyant sur son expertise dans ce domaine, Bolloré Logistics a ainsi pu participer à ce projet historique en contribuant à l’implantation du premier système de stockage d’énergie solaire à batterie connecté au réseau en Afrique de l’Est.

Dans un communiqué, l’entreprise informe avoir pris part à ce projet d’énergie renouvelable en transportant 121 EVP de panneaux solaires et de composants structurels depuis différents ports en Chine et 100 EVP de batteries et d’équipements divers entre le port de Beira et l’usine de Golomoti, située dans le district de Dedza à environ 100 km au sud-est de Lilongwe.

Bolloré Logistics a mené cette opération pour le compte de deux sociétés, InfraCo Africa, qui fait partie du Private Infrastructure Development Group, et son partenaire de projet, JCM Power, une société canadienne d’énergie renouvelable, qui s’est engagée à cofinancer la construction de la centrale solaire de Golomoti.

« Nous sommes fiers d’être le partenaire logistique d’un projet d’une telle envergure. Il contribuera à l’élimination progressive des importations coûteuses d’électricité et à la réduction des émissions régionales de CO2. Il permettra également de renforcer la confiance des investisseurs et soutenir la croissance économique du Malawi. Nous avons été confrontés à de nombreux défis mais le principal est lié à la pénurie mondiale de conteneurs maritimes en 2021, principalement causée par la pandémie de Covid-19. Mais grâce à notre expertise en logistique, nous avons pu livrer les équipements solaires nécessaire et garantir la réalisation de ce projet complexe dans les délais impartis », a réagi Valery Djamby, Directeur général de Bolloré Logistics au Malawi.

Golomoti Solar sera la première centrale solaire photovoltaïque, produite à des fins commerciales, devant permettre au Malawi de disposer d’un système de stockage d’énergie par batteries (BESS). Grâce à elle, le réseau national bénéficiera d’un meilleur approvisionnement en énergie propre, indispensable au Malawi. La centrale pourra produire 60 MW par an, permettant ainsi d’alimenter en électricité environ 75 000 foyers malawites, et sera pleinement opérationnelle d’ici fin mars 2022.