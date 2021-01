Malawi : 80 millions $ pour des aides alimentaires

Le gouvernement du Malawi et le Programme alimentaire mondial (Pam) ont lancé un programme de 80 millions de dollars US sous forme de paniers alimentaires et de bons d’achat pour aider plus de 2,6 millions de personnes confrontées à la faim.Dans le cadre du Programme national de réponse à l’insécurité alimentaire pour la saison 2020/21, géré conjointement par le Département des affaires de gestion des catastrophes (DoDMA) et le Pam, les ménages souffrant d’insécurité alimentaire au Malawi recevront chaque mois une combinaison de maïs grain et de bons d’achat en espèces.

Le gouvernement du Malawi a alloué au programme 30.000 tonnes de maïs provenant de la réserve stratégique de céréales, tandis que le Pam distribuera des espèces pour que les gens puissent acheter de la nourriture sur le marché local.

Le gouvernement, par le biais du Département des affaires de gestion des catastrophes (DoDMA), en collaboration avec ses partenaires humanitaires, a facilité le développement du Programme national de réponse à l’insécurité alimentaire pour la saison 2020/21 afin de répondre aux besoins des communautés touchées.

Les communautés cibles comprennent les ménages des zones rurales qui ont connu des niveaux localisés de faible production agricole pendant la saison agricole 2019/20 ainsi que les personnes des zones urbaines qui ont subi une perte de revenus en raison des effets économiques de la pandémie de Covid-19.

Le responsable du DoDMA, James Chiusiwa, a déclaré mercredi que la réponse est alignée sur le plan national de réponse à la Covid-19 et ancrée dans la stratégie nationale de résilience qui vise à s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle telles que la dépendance excessive à l’égard de l’agriculture pluviale et le manque de diversification des cultures.

« Le gouvernement s’est engagé à aider les ménages vulnérables à atténuer, gérer et se remettre des effets de ces chocs », a déclaré M. Chiusiwa.

Benoit Thiry, directeur du Pam au Malawi, a lancé un appel pour un soutien accru au programme, qui nécessite un total de 64,4 millions de dollars pour être pleinement mis en œuvre.

Un total de 50,2 millions de dollars US a été mis à disposition jusqu’à présent par les partenaires de financement, ce qui laisse un déficit de 14,2 millions de dollars.

« Le soutien que nous avons reçu aidera le gouvernement du Malawi à atteindre certaines des personnes les plus vulnérables du pays qui risquent de sombrer encore plus dans la faim », a déclaré M. Thiry.