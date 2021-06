Madagascar : l’Onu distribue plus de 800 tonnes de vivres

Le Programme alimentaire mondial (Pam) s’engage dans la lutte contre la faim dans la Grande Île.Dans ce pays situé au large de la côte sud-est de l’Afrique, plus de 800 tonnes de vivres ont été distribués grâce à l’appui financier de la Banque africaine de développement (Bad).

Ce soutien intervient à un moment critique pour cette région du sud de Madagascar, frappée par la pire sécheresse depuis 40 ans. Plus de 1,44 million de personnes se trouvent en situation d’insécurité alimentaire aiguë et se retrouvent sans nourriture. Ce chiffre est le double de celui de l’année dernière à la même époque et la crise continue de s’aggraver.

« Nous sommes reconnaissants à la Banque africaine de développement pour sa générosité. Ce soutien confirme son engagement à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du peuple malgache, qui est vital pour le développement du pays », a déclaré Moumini Ouédraogo, représentant du Pam à Madagascar.

Depuis novembre 2020, le nombre de personnes touchées par la faim a augmenté d’environ 95.000 individus, selon des données du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, une initiative multipartenaire de veille sur la sécurité alimentaire et la nutrition.

Cette contribution de la Bad permettra au Pam d’apporter à environ 72.000 personnes une assistance alimentaire vitale pendant trois mois (de mai à juillet) dans le sud de Madagascar. L’aide comprend notamment 510 tonnes de riz, 195 tonnes de légumineuses, 78 tonnes d’huile végétale, 34 tonnes de super-céréales et 14,24 tonnes de suppléments nutritionnels.

L’appui de la Bad s’ajoute à ceux d’autres partenaires. Le Pam a commencé à fournir une assistance intégrée en octobre 2020, combinant la distribution générale de nourriture avec la prévention et le traitement de la malnutrition modérée à aiguë dans les neuf districts les plus touchés par la sécheresse dans le sud de Madagascar.