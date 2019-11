Macky Sall solidaire des Burkinabè après l’attaque terroriste de Boungou

Le président du Burkina Faso, Roch Kaboré a reçu en audience, vendredi soir, son homologue sénégalais, Macky Sall, venu lui témoigner «la solidarité» du Sénégal, suite à l’attaque terroriste à l’Est du pays ayant causé la mort de 38 personnes, annonce samedi un communiqué de la présidence burkinabé.«Je suis venu pour exprimer à mon frère et ami, le président Roch Marc Christian Kaboré, la solidarité du peuple sénégalais suite à l’attaque de Boungou, une attaque barbare et insensée», a déclaré le président sénégalais, à l’issue de son entretien avec Roch Kaboré.

Cité par le communiqué, le chef de l’Etat sénégalais a affirmé : « Nous sommes dans un monde où aucun pays n’est épargné par les violences terroristes. Quand vous prenez les pays les plus développés, on y enregistre aussi quotidiennement des attaques».

De l’avis de Macky Sall, la complexité de la situation se justifie par le fait qu’il s’agit d’attaques asymétriques, où l’ennemi choisit son terrain et le moment de frapper.

«Il (Macky Sall) a regretté que ce soit surtout des populations civiles sans défense, qui partaient à leur lieu de travail, qui aient été assassinées (à Boungou)», poursuit le même communiqué.

Le président Macky Sall a fait escale à Ouagadougou, après sa participation au sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, tenu vendredi à Niamey (Niger) sur la situation politique en Guinée-Bissau.

Le président Kaboré a annulé sa participation à cette rencontre à cause de l’attaque terroriste contre un convoi transportant des employés d’une société minière, survenue mercredi dernier et qui a fait, selon les chiffres officiels, 38 morts, une soixantaine de blessés et des personnes portées disparues.