Macky Sall promet un centre de formation professionnelle dans chaque département

Le président Macky Sall, investi mardi à Diamniadio, pour un second mandat, a promis dans son discours de doter chacun des 45 départements d’un centre de formation professionnelle.« (…) le réseau des centres de formation professionnelle et technique sera étendu à raison d’un centre dans chacun des 45 départements », a dit Macky Sall.

Pour ce faire, il a promis des « efforts encore plus soutenus (qui) seront consacrés à l’emploi et à l’employabilité des jeunes ».

« Je poursuivrai la réforme de notre systèmes éducatifs afin qu’à tous les niveaux, il ouvre davantage la possibilité à la formation professionnelle. Je renforcerai par conséquent les initiatives et programmes dédiés à l’apprentissage aux métiers et à l’esprit d’entreprise comme la formation écoles-entreprises, en collaboration avec le secteur privé, la Délégation à l’entreprenariat rapide (DER) pour les femmes et les jeunes et l’Office national de formation professionnelle », a dit Macky Sall.