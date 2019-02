Macky Sall, maître dans son centre de vote

Le président sortant, Macky Sall, est arrivé largement en tête de son centre de vote du CEM « Thierno Mamadou Sall » de Fatick où il a obtenu 3190 voix dans les dix bureaux de vote, devançant de loin ses poursuivants directs, Ousmane Sonko (289 voix) et Idrissa Seck (145 voix).Rien que dans son bureau de vote (numéro 3), Macky Sall caracole en tête 353 voix contre 42 pour Ousmane Sonko et 20 pour Idrissa Seck. Elhadji Issa Sall et Madické Niang ont récolté respectivement 05 et 03 voix.

Ce centre où a voté ce dimanche matin le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY, ensemble pour un même espoir), compte 5469 électeurs et a eu un taux de participation de 58%.

Durant l’après-midi, le préfet de Fatick, Ndèye Nguenare Mbodji, avait fait part de sa satisfaction devant le bon déroulement du scrutin présidentiel dont le un taux de participation tournait « autour de 40% » avant 15h.

La région de Fatick, située à plus de 130 km de Dakar, compte 322.290 électeurs répartis sur 499 lieux de vote.

Mais bien qu’étant le fief du président sortant, Fatick ne fait pas partie du trio de régions (Dakar-Thiès-Diourbel) qui concentre la moitié de l’électorat général du pays, soit plus de 3 millions de personnes inscrites sur le fichier électoral.

Le total des inscrits s’élève à 6.683.043.