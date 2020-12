Macky Sall et l’APR, sujets dominants dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais, parvenus à APA ce mercredi, sont revenus largement sur le douzième anniversaire de l’Alliance pour la république dirigé par Macky Sall.Walf Quotidien dans sa livraison du jour, parle « d’une fête au goût amer ». Le «chef d’État a brillé par son absence » informe le journal qui ajoute que « beaucoup de cadres (ont) snobé Macky (Sall) », pendant que « Mbaye Ndiaye explique les cas des nouveaux invités au banquet »

L’AS embouche la même trompette et indique que « les douze ans de l’APR (ont été) célébrés dans la morosité ». Le journal de révéler que Macky Sall a fait « faux fond » aux militants au moment où les « défenestrés » du gouvernement ont brillé par leur absence.

L’Observateur dans un jeu de calembour titre, « APR, le nouvel an foiré des militants de la première heure ». Selon des membres fondateurs du parti « Macky Sall a trahi l’idéal commun qui avait motivé la création du parti ». Ils dénoncent l’accaparement du parti « par une bande de copains » face à « des militants relégués au second plan »

Dans le journal Sud Quotidien, « Macky Sall réitère sa main tendue à toutes les casaques pour un Sénégal émergent en 2035 ». Mbaye Ndiaye remobilise les membres du parti, « pour faire face à tous (les) défis qui dépassent les limites et les forces d’un parti ou d’une coalition ».

Dans ce sillage, Le Soleil rapporte les propos de Macky Sall lus par Mbaye Ndiaye devant les militants, « (l’APR) doit opérer sa mue et épouser la marche du temps politique, économique et social » a expliqué le directeur des Structures du parti.

Au chapitre politique toujours, EnQuête réserve sa Une à Idrissa Seck, nouvel allié de Macky Sall. Face aux remous et la réorganisation au sein de Rewmi (Le Pays, parti de la mouvance présidentielle), Idrissa Seck déroule son « ambition et sa stratégie» titre le journal. Pour matérialiser cela souligne le journal, Idy a mis en place « une nouvelle task-force composée de Awa Gueye Kebe, Lamine Ba et Ass Babacar Gueye ».

L’affaire des Centres de redressement de Kara suite et pas fin dans le journal L’Observateur. « Kara Sécurité, le côté obscur d’une enquête » titre le journal qui évoque « les pressions qui ont extirpé Kara de la procédure ». Le journal parle d’une affaire qui n’a pas encore livré tous ces secrets puisque « 17 morts présumés» seraient dénombrés selon des propos d’un pensionnaire. L’Observateur rajoute que « 37 des 43 mis en cause (sont) déférés aujourd’hui devant le Procureur ».

En sport, « Matar Bâ, balle au pied » dans Vox Populi. Le ministre des Sports soutient sans ambages que, « le Sénégal doit ambitionner de gagner une Can de foot » vue son rang. Le maire de Fatick (région ouest du pays) informe qu’ils vont « investir l’Afrique pour soutenir la candidature de Me Augustin Senghor » à la présidence de la Caf. Matar Bâ s’est aussi exprimé sur la réfection du stade Léopold Sédar Senghor en annonçant « l’arrivée des chinois le 12 décembre pour démarrer les travaux de réfection ».

Toujours en sport, Record met en évidence le choc entre le Psg et Manchester United en Ligue des champions et indique que « Gana et Cie sont en danger ». Stades quotidien estime que « Paris (est) en danger à MU ». Le quotidien sportif rajoute que « Neymar et Mbappe dans le dur » retrouvent leur ex-coéquipier Cavani en grande forme.