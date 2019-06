Lutte contre les inondations : la Banque Mondiale accorde 57 milliards F CFA au Bénin

La Banque Mondiale, par l’intermédiaire de l’Association internationale de développement, l’une de ses trois filiales, a octroyé au Bénin un financement de 100 millions de dollars, soit 57 milliards F CFA afin de lutter efficacement contre les inondations dans la capitale économique Cotonou, a appris APA ce jeudi.«Le Conseil des administrateurs de la Banque Mondiale a approuvé un crédit de l’Association internationale de développement (Ida) d’un montant de 100 millions de dollars afin de soutenir les efforts entrepris par le Bénin pour réduire les risques d’inondation dans un certain nombre de zones de la ville de Cotonou et renforcer la gestion et les capacités municipales en matière de résilience urbaine », informe un communiqué de la Banque Mondiale daté du 23 mai 2019.

Cet appui financier vise, selon l’institution financière, à accompagner le Projet de gestion des eaux pluviales et de résilience urbaine dont l’objectif principal est d’améliorer les conditions de vie des habitants de Cotonou en réduisant leur exposition et leur vulnérabilité aux risques d’inondation ainsi qu’à l’appauvrissement qui en découle.

Dans le cadre de ce projet, il est notamment prévu la construction de 28,07 km de collecteurs, de 7,27 km de matelas-gabions pour protéger les berges, ainsi que la remise en état de trois bassins de rétention d’un volume de stockage de 431.698 m3.

Le Bénin, avec la réalisation de ces infrastructures, espère épargner 168.000 personnes des conséquences des inondations périodiques et de la propagation des maladies à transmission vectorielle comme le paludisme.

De l’avis de Katrina Sharkey, la Représentante résidente de la Banque Mondiale au Bénin, « les inondations sont un fléau récurrent à Cotonou et causent des dommages importants à la population. Ce projet vient renforcer les actions déjà entreprises par la Banque Mondiale pour limiter les problèmes causés par les eaux pluviales dans cette ville».