Lutte contre le terrorisme : les chefs d’Etat de la CEEAC déterminés à éradiquer le phénomène

Les rideaux se sont refermés, le 19 janvier 2021, sur le 20e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC, à Brazzaville. Les participants entendent mutualiser les efforts pour contrecarrer du terrorisme et l’insécurité maritime.

A l’issue du 20e Sommet de la CEEAC, les participants ont demandé à l’Union africaine d’organiser, dans un bref délai, une réunion extraordinaire sur le terrorisme, l’extrémisme violent et l’insécurité transfrontalière. Egalement, l’organisation d’une conférence maritime internationale pour lutter contre l’insécurité maritime. Le sommet de Brazzaville s’est également intéressé à la transition au Tchad.

Dans le communiqué de fin, la CEEAC invite : « l’UA à organiser au lendemain du prochain sommet ordinaire de l’UA prévu les 5 et 6 février 2022 à Addis-Abeba une session extraordinaire sur le terrorisme, conformément à la décision de l’assemblée générale de l’union prise en février 2020 ».

La conférence des chefs d’Etat et de gouvernement demande également, d’accélérer la mise en place du mécanisme de coopération policière et judiciaire, du comité des sages, ainsi que du centre sous-régional d’études et de coordination de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et la criminalité transfrontalière et transnationale sous toutes ces formes en Afrique centrale.

Les assises ont également été l’occasion, pour Denis Sassou Nguesso de passer le flambeau à son homologue, Félix Tshisekedi, nouveau président de la CEEAC.