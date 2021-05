Lutte contre le terrorisme: le Portugal appuie le Mozambique

Le Portugal a proposé d’envoyer 60 soldats supplémentaires pour former les troupes mozambicaines à la lutte contre l’insurrection de l’Etat islamique dans le nord du pays.Le ministre portugais de la Défense, Joao Cravinho, a déclaré que l’envoi de ces troupes faisait partie d’un accord conclu entre Lisbonne et Maputo visant à aider le pays d’Afrique australe à lutter contre l’insurrection dans la province de Cabo Delgado.

« Un projet important a été ajouté pour former le personnel militaire mozambicain et le résultat est que le programme verra quatre fois plus de troupes portugaises travailler avec leurs homologues mozambicains », a déclaré M. Cravinho.

En vertu de l’accord, le Portugal assurera la formation jusqu’en 2026, ce qui permettra aux deux pays de partager des renseignements et de s’entraider grâce à l’utilisation de drones pour suivre les mouvements des terroristes.

Ces troupes s’ajoutent aux 60 membres des forces spéciales portugaises déjà envoyés pour former des soldats au Mozambique, une ancienne colonie portugaise, à la suite d’une attaque majeure contre la ville de Palma, dans le nord du pays, en mars dernier.

L’accord intervient à la suite d’une récurrence des attaques menées par la milice liée à l’Etat islamique dans la province de Cabo Delgado depuis 2017.