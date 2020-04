Lutte contre le Covid-19: 150 millions f cfa d’UBA pour le Sénégal

United Bank of Africa (UBA) Sénégal par le biais de la Fondation UBA a remis aux autorités sénégalaises 150 mmillions f cfa pour appuyer la lutte contre la pandémie du Covid-19.L’enveloppe a été remise au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Monsieur Amadou Hott, par l’Administrateur Directeur Général d’UBA Sénégal, Eric Obeng Saah, accompagné de membres du Conseil d’Administration et de membres du Comité de Direction, rapporte un communiqué reçu mercredi à APA.

« Cette assistance financière de la Fondation UBA vise à soutenir la riposte globale contre la pandémie et constitue un important soutien aux autorités publiques puisque permettant de doter les structures sanitaires de matériels de secours et d’équipements de soins essentiels », a déclaré M. Saah.

Il a abondé dans le même sens que le président du Groupe, Tony Elumelu qui, lors de l’annonce de la contribution massive d’UBA Plc aux pays africains, a déclaré : « Nous saluons les efforts des gouvernements et nous sommes disposés à collaborer et à contribuer avec nos ressources à l’effort collectif, qui permettra une riposte rapide et efficace contre la pandémie ».