L’Université Mohammed VI Polytechnique et MassChallenge s’allient pour promouvoir les écosystèmes d’innovation en Afrique

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et MassChallenge, le réseau mondial d’accélération de startups, ont annoncé jeudi au forum mondial de l’innovation VivaTech à Paris, leur partenariat stratégique visant à soutenir l’ambitieux programme d’innovation de l’UM6P et du groupe OCP, en coopération avec les écosystèmes nationaux et continentaux.UM6P et MassChallenge, par le biais de son programme « Bridge to MassChallenge », unissent leurs efforts pour stimuler la vitalité économique et la création d’emplois en catalysant l’entrepreneuriat, indique un communiqué de l’Université Mohammed VI parvenu à APA.

Il s’agit d’une initiative de support aux entrepreneurs travaillant sur les défis africains, pour les accompagner dans leur démarche de développement et de mise sur le marché d’innovations.

Grâce à sa nouvelle plateforme « Innovation et Entrepreneuriat », l’Université Mohammed VI Polytechnique vise à promouvoir et à soutenir une communauté mondiale de chercheurs et d’entrepreneurs visionnaires engagés dans le développement du continent africain.

Cette plateforme fédère les acteurs d’un écosystème, œuvrant ensemble à fournir aux startups l’accès à diverses ressources en faveur de leur développement. « L’Université Mohammed VI Polytechnique établi de nouveaux standards en matière de formation au bénéfice du Maroc et de l’Afrique.

Le soutien à la recherche, le support à l’innovation et l’encouragement à l’entrepreneuriat sont au cœur de la mission de l’UM6P. « Notre partenariat stratégique avec MassChallenge nous permettra de connecter davantage notre continent au réseau mondial de l’innovation », déclare Hicham El Habti, Secrétaire Général de l’Université Mohammed VI Polytechnique en marge de cette signature.

« Chez MassChallenge, nous mettons les start-ups au centre de notre écosystème. Nous ne prenons aucune participation et nous soutenons les entrepreneurs à fort potentiel et à fort impact en les mettant en contact avec les entreprises partenaires et des mentors de premier plan. Nous menons un curriculum business dispensé par des experts pour permettre aux startups de déployer leurs produits et services », a déclaré Matt Lashmar, Directeur Général de MassChallenge, cité par le communiqué.