Depuis hier dimanche 8 mai, l’Union nationale des transporteurs du Tchad est en grève. Pour cause, la non-prise en compte de leurs revendications par les autorités.

En colère contre le ministère en charge des Transports, l’Union Nationale des Transporteurs du Tchad (UNATRANSIT) observe une grève. Les transporteurs accusent le ministère de tutelle de n’avoir pas pris en compte, un ensemble de difficultés soumis depuis plusieurs années.

Lesdites revendications s’articulent sur les points suivants :

Acceptation de notre “BON de CHARGEMENT” élément déclencheur de toute LVO à l’import et à l’export ;

Respect de l’Arrêté 002/97 interdisant la circulation des véhicules étrangers dans le territoire national ;

Baisse des redevances BNFT ;

Implication des transporteurs dans la répartition du fret (Accès au Guichet Unique) ;



Relecture de tous les décrets, arrêtés ordonnances et lois et leurs applications relevant du secteur des transports ;

Implication des transporteurs dans la gestion des ponts bascule ;

Rétablir le SUCCT (Syndicat des Chauffeurs) dans leur droit de jouir de leur siège ;

Résolution des problèmes relatés dans notre document intitulé « MEMORANDUM SUR LA PROBLÉMATIQUE DU SECTEUR DES TRANSPORTS ROUTIERS AU TCHAD » ;

L’accès au carburant aux prix homologués sur toute l’étendue du territoire.

Après un préavis de grève adressé au ministère de transport et au vu de tout ce qui précède, et en l’absence de tout règlement des points cités plus haut, les transporteurs de l’Unatransit décident d’arrêter le travail sur toute l’étendue du territoire national à partir de demain dimanche 08 mai 2022 jusqu’à satisfaction totale des revendications.