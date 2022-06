L’Union des syndicats du Tchad suspend son mouvement de grève

L’Union des syndicats du Tchad (UST), a suspendu ce 07 juin 2022, la grève sèche et illimitée entamée le 25 mai dernier pour exiger la libération des six leaders de Wakit Tamma arrêtés.

A l’issue l’assemblée générale organisée ce à la Bourse du travail, la grève initiée par l’UST pour exiger la libération des acteurs de la société civile est suspendu. Le mot d’ordre de grève avait été donné à l’issue des marches du 14 mai.

La décision des travailleurs de reprendre service fait également suite au verdict de justice concernant les leaders de Wakit Tamma. En effet, les six personnes arrêtés et transférés à Moussoro sont condamnés à un an de prison avec sursis, 50.000 FCFA d’amende chacun et 10 millions de dommages et intérêts à payer solidairement. Un verdict prononcé à l’audience foraine, au tribunal de grande instance de Moussoro.

Le président de l’UST, Barka Michel annonce le retrait de sa centrale syndicale du pacte social triennal signé en octobre 2021 entre le gouvernement et les principales centrales syndicales du pays.