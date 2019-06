L’UE et le Congo pour la bonne exécution du processus APV-FLEGT

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Congo, Raul Mateus Paula et la ministre congolaise de l’Economie forestière, Rosalie Matondo se sont accordés, à travers la signature d’un document, sur la bonne marche du processus de l’accord (APV) sur l’application des réglementations forestières, la bonne gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) entre le Congo et l’UE.Les deux parties ont émis cette appréciation à l’occasion de la session du 10eme Comité de cet accord, tenue du 5 au 6 juin 2019 à Brazzaville, pour faire le point de l’évolution du processus APV-FLEGT au Congo.

« Je me réjouis de cette rencontre qui nous permet de faire le bilan du processus APV-FLEGT. Nous avons constaté que beaucoup de choses ont été faites. Donc nous ne sommes pas loin du bout du tunnel d’un processus qui débuté en 2013 ici au Congo », a déclaré l’ambassadeur de l’U. E au Congo, Raul Mateus Paula.

Rappelant ainsi la nécessité « de poursuivre les efforts pour finaliser les outils de communication, de se concentrer sur la levée de tous les prérequis pour pouvoir aller vers le déploiement effectif, et ce dans les meilleurs délais »

Pour sa part la ministre de l’Economie forestière du Congo, Rosalie Matondo a magnifié l’accompagnement de l’Union européenne. « Vous avez accepté de nous accompagner depuis plusieurs années, nous nous engageons avec vous afin d’aller vers la documentation des informations de notre secteurs, pour la traçabilité, la légalité de la gestion de nos forêts grâce à vous », a-t-elle soutenu

Par ailleurs, Rosalie Matondo a émis le souhait de voir le « le bois congolais intégrer le marché européen ». Pour y arriver, l’autorité exhorte les experts à « redoubler d’efforts afin de réunir, d’ici à la prochaine session du Comité conjoint, les conditions permissives d’un déploiement effectif du SIVL (système informatique de la vérification de la légalité) »