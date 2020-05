L’UA se félicite de la gestion continentale de la pandémie de COVID-19

Le président en exercice de l’Union Africaine, Cyril Ramaphosa, a salué lundi les pays africains pour leurs « efforts énormes » consentis dans la lutte contre la pandémie depuis l’arrivée du premier sur le continent en février.Cyril Ramophasa, par ailleurs président de l’Afrique du Sud, s’exprimait à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique, marquant le 57è anniversaire de la création le 25 mai 1963 de l’Organisation de l’unité africaine (OAU, actuelle UA).

Le président en exercice de l’UA attribue le succès de l’Afrique dans la lutte contre le coronavirus à l’expérience du continent dans la gestion d’épidémies comme Ebola, le paludisme, le Sida, la tuberculose et autres maladies tropicales.

Les leçons que les pays africains ont tiré du passé dans la gestion de ces épidémies leur a permis d’enregistrer des résultats satisfaisants face au coronavirus, à travers les dépistages de masse et le traçage communautaire.

« Notre compréhension des maladies transmissibles et leur gestion nous a valu une bonne posture face au coronavirus », s’est félicité Ramaphosa.

« Les gouvernements africains ont rapidement et de façon proactive pris des mesures pour aplatir la courbe des contaminations du coronavirus. Cette riposte africaine a été saluée dans le monde entier », a-t-il ajouté.

Le premier cas de coronavirus en Afrique a été détecté en Egypte le 14 février et depuis, tous les 54 pays du continent ont enregistré des cas et des décès, le dernier en date étant le Lesotho.

Selon le président en exercice de l’UA, la communauté internationale espérait que l’Afrique serait le continent le plus touché en termes de nombre de cas et de décès, compte tenu de sa vulnérabilité face à plusieurs sortes de catastrophes.

Cependant, l’Afrique a démontré le contraire, poursuit Ramaphosa, soulignant que des experts scientifiques à travers le monde se sont même interrogés sur le secret de la gestion de la pandémie en Afrique.

Le continent a enregistré plus de 100 mille cas dont 3354 décès. L’Afrique du Sud est le pays le plus touché avec 22583 cas et plus de 300 décès.

« Au moment où le monde entier se bat contre la pandémie, l’Afrique a résolument pris son destin en main à travers une stratégie claire et une collecte des ressources financières au sein des membres de l’Union », a fait remarquer le président en exercice de l’UA.

« Malgré les nombreux défis liés aux fonds de riposte, les pays africains se sont tous mobilisés de façon remarquable et unis pour la même cause », a conclu Ramaphosa.