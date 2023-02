L’U.E accorde 26,3 milliards FCFA au Tchad pour protéger la biodiversité

Le Tchad et l’Union européenne à travers leurs différents représentants ont signé le 08 février 2023, un accord pour appuyer le développement humain inclusif et la protection de la biodiversité.

L’Union européenne accorde 26,3 milliards de francs CFA à la République du Tchad pour appuyer son développement humain inclusif et la protection de sa biodiversité. L’accord a été signé entre le ministre de la Prospective économique et des Partenariats internationaux (MPEPI), Moussa Batraki et Kurt Cornelis, chef de délégation de l’Union européenne au Tchad.

Le premier accord vise à contribuer à la lutte contre l’analphabétisme, l’inclusion socio-économique et l’émancipation des populations vivant dans des conditions de vulnérabilité dans quatre régions du Tchad. particulièrement les jeunes filles et les enfants non scolarisés des zones rurales périphériques. L’action sera mise en œuvre dans les provinces du Wadi Fira, du Ouaddaï, du Mandoul et du Logone Oriental.

Le second quant à lui vise à promouvoir et à renforcer la lutte contre l’exploitation et le trafic illicite des ressources naturelles et de sa biodiversité. Il vise également à promouvoir des activités économiques durables des populations riveraines ou vivantes au sein des aires protégées.

La mise en place de cet appui de la délégation de l’Union européenne pour le Tchad, au titre du plan annuel d’action 2O22, entre dans le cadre de son Programme indicatif multi-annuel pour le Tchad (2021-2024).