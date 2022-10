L’Ouganda et la Chine magnifient 60 ans de relations diplomatiques

Kampala et Pékin, entretenant une coopération depuis le début des années 1960, veulent la renforcer dans différents secteurs.L’Ouganda, peu après son indépendance en octobre 1962, a noué des relations diplomatiques avec la Chine, qui était une puissance économique émergente en Asie.

« La relation saine entre les deux pays a toujours été pleine de vitalité. L’Ouganda restera déterminé à promouvoir le développement des relations entre l’Ouganda et la Chine. Je crois que les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays continueront à s’approfondir, apportant plus de bénéfices aux deux peuples et contribuant à la paix, la stabilité et la coopération dans le monde », a déclaré le président ougandais, Yoweri Museveni.

Pour le dirigeant chinois, son pays qui est la deuxième économie la plus puissante du monde, attache une grande importance au développement des relations avec l’Ouganda et est prêt à travailler avec le président Museveni pour profiter du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays pour approfondir la coopération dans divers domaines dans le cadre de la coopération de « la Ceinture et la Route » et du Forum sur la coopération sino-africaine.

Les dirigeants de l’Ouganda et de la Chine ont marqué le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre leurs deux pays, rendant ainsi hommage à la volonté mutuelle de Kampala et de Pékin de renforcer leurs liens dans un monde de plus en plus interdépendant.

Pour marquer cette étape importante dans leur relation, le président ougandais Yoweri Museveni et son homologue chinois Xi Jinping ont échangé des messages de félicitations, soulignant que les liens entre leurs nations avaient résisté à l’épreuve du temps et s’étaient encore renforcés.

Ces dernières années, les deux pays ont établi un partenariat de coopération global, avec une confiance mutuelle de plus en plus consolidée et une coopération sans cesse approfondie dans divers domaines.

Les deux pays se sont soutenus mutuellement sur les questions touchant aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations majeures, et ont maintenu une collaboration étroite dans les affaires internationales et régionales.

Face à la pandémie de Covid-19, les peuples ougandais et chinois se sont entraidés de manière solidaire, ajoutant un nouveau chapitre à l’amitié Chine-Ouganda.

M. Museveni a déclaré qu’au cours des 60 années écoulées depuis l’établissement des relations diplomatiques, l’Ouganda et la Chine ont maintenu une coordination et une collaboration étroites, et ont conjointement poussé à la mise en œuvre de nombreux projets de coopération majeurs.

Selon lui, cela serait bénéfique pour les deux pays et leurs peuples et permettrait de construire conjointement une communauté Chine-Afrique avec un avenir commun dans la nouvelle ère.