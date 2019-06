L’opposition est « déterminée» pour une « réforme profonde » de la CEI (Bédié)

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, ex-allié au pouvoir), Henri Konan Bédié, a déclaré samedi à Abidjan que l’opposition est « déterminée» pour une « réforme profonde » de la Commission électorale indépendante (CEI), face à des militants de base.« Le groupe des partis politiques de l’opposition ivoirienne conduit par le Pdci et les autres partis épris de paix est déterminé à mener à bien toutes les actions nécessaires afin d’obtenir une réforme profonde de la Commission électorale indépendante (CEI) », a affirmé M. Bédié.

Et cela, ajoutera-t-il, conformément à l’arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. Cependant, il a fait observer à l’endroit des cadres et militants que « la seule et unique réforme de cette institution ne suffira pas pour garantir une victoire éclatante » en 2020.

Le président du Pdci, Henri Konan Bédié, s’exprimait notamment devant des délégués communaux et départementaux ainsi que les vice-présidents de la formation politique, à la Maison du parti, le siège du Pdci , sis à Cocody, dans l’Est d’Abidjan.

« Concernant l’élection (présidentielle) de 2020, je tiens à vous réaffirmer que notre parti veut des élections libres et transparentes, gage de l’unité et d’une paix durable pour notre pays », a souligné M. Bédié, tout en rassurant la base de son parti pour les joutes électorales à venir.

« Aussi, avons-nous l’obligation de faire mentir tous ceux qui disent à tort que cette élection est déjà bouclée», a-t-il poursuivi, avant de noter « il nous appartient dès aujourd’hui d’être vigilants sur le terrain pour dénoncer et décourager toutes les tentatives de fraudes ».

Pour remporter avec panache cette élection, il faut, dira-t-il « un encadrement de proximité » par l’opération de redimensionnement des structures de base, à l’effet d’assurer le fonctionnement des délégations, l’immatriculation et le recrutement du personnel politique.

« Votre mobilisation, votre détermination me procurent davantage de vigueur et d’abnégation dans le combat politique que nous menons pour l’avenir de la Côte d’Ivoire », a laissé entendre M. Bédié qui a remplacé plus de 50 responsables ayant rejoint le Parti unifié Rhdp (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), la coalition au pouvoir.

Il a en outre rappelé que « l’année 2019 est décisive » pour la marche harmonieuse du parti dans la reconquête du pouvoir d’Etat en 2020, tout en encourageant ses lieutenants dans la conduite de leurs activités, en persévérant dans les efforts afin que les actions collectives soient couronnées de succès.

La rencontre, présidée par M. Bédié, a regroupé les délégués communaux et départementaux du Pdci, au siège du Pdci. Il ont évoqué les questions d’organisation du parti et examiné l’actualité socio-politique du pays.

L’opposition ivoirienne qui dénonce une « mascarade » dans la réforme de la CEI, institution chargée d’organiser les élections en Côte d’Ivoire, a refusé mercredi de répondre favorablement à une plénière organisée par le gouvernement.