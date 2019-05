L’opposant Moïse Katumbi prêt à rencontrer le président Tshisekedi

L’opposant Moïse Katumbi Chapwe, renté le 20 mai 2019 au pays via Lubumbashi au terme d’un exil de trois, a déclaré, mercredi au cours d’une conférence de presse dans le chef-lieu du Haut Katanga, prêt à descendre à Kinshasa et à y rencontrer le président Félix Tshisekedi qu’il a qualifié de « frère ».Moïse Katumbi qui veut diriger une « opposition républicaine et exigeante » n’a cependant pas précisé la date de son arrivée dans la capitale ni celle du début de la tournée qu’il compte effectuer à travers toutes les provinces de la RD Congo.

L’ancien gouverneur du Katanga (2007-2015) a, par ailleurs, précisé qu’il ne fera pas partie du gouvernement, préférant se positionner dans l’opposition républicaine.

Moïse Katumbi qui n’avait pas pu se présenter à la présidentielle du 30 décembre 2018 avait soutenu la candidature de Martin Fayulu, arrivé deuxième derrière le président élu Félix Tshisekedi, selon les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et confirmés par la Cour constitutionnelle.