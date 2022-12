L’OMS accompagne le Tchad dans la lutte contre la malnutrition

L’organisation mondiale de la santé (OMS) remet des médicaments et équipements médicaux d’une valeur de 69 millions de FCFA, au ministère de la Santé dans le cadre la lutte contre la malnutrition.

Un important lot des médicaments, consommables, réactifs et équipements médicaux a été remis pour la prise en charge des complications médicales liées à la malnutrition aigüe pour la délégation sanitaire provinciale de Lac et d’une part et d’autre part pour la lutte contre le paludisme et le choléra.

Au nom de l’organisation mondiale de la santé Dr Zongo Arsène a souligné qu’à travers ce don, son institution entend renforcer le secteur de la santé du Tchad ainsi que les capacités des hommes et des femmes qui ont le devoir sacré de protéger la nation tchadienne et ses concitoyens contre la malnutrition aigüe sévère, le paludisme et le choléra. Le geste de ce jour n’est qu’une action parmi une série d’efforts passés et futurs, dans le cadre du renforcement du partenariat pour la santé et le bien-être des populations a-t-il indiqué.

Le directeur général de la pharmacie, du médicament et des laboratoires Dr Dr Alsadick Haroun Abdallah a précisé que ces produits arrivent au moment où le Tchad est confronté à un certain nombre de problèmes qui nécessitent une prise en charge médicamenteuse des refugiés venant des pays voisins, des cas du paludisme grave et des sinistrées des inondations qui ont aussi un besoin sanitaire important.