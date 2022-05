L’OCHA octroie plus de 4 milliards de FCFA au Tchad pour prévenir la faim

La coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), octroie 8 millions de dollars soit, plus de 4 milliards de FCFA au Tchad.

Le 20 mai 2022, l’OCHA a débloqué 30 millions de dollars du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), pour aider à répondre aux besoins les plus urgents des populations en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. D’après l’institution, cet argent vise à prévenir l’insécurité alimentaire sévère au cours des trois prochains mois. Quatre pays ont bénéficié de cette aide. Notamment, le Burkina Faso, avec 6 millions de dollars et 8 millions pour le Tchad, le Mali et le Niger.

Cette dernière contribution porte à près de 95 millions de dollars le montant des fonds acheminés au Sahel par le biais du CERF depuis le début de l’année, y compris les récentes allocations pour la Mauritanie (4 millions de dollars) et le Nigeria (15 millions de dollars).

« Il n’y a pas de temps à perdre », a déclaré M. Griffiths. « Des vies sont en jeu ».

Selon le responsable de la coordination humanitaire, cette injection de fonds aidera les agences sur le terrain à intensifier la réponse d’urgence afin d’éviter une catastrophe.

« Elle ne peut toutefois pas se substituer aux contributions plus substantielles des donateurs dont nous avons besoin pour maintenir notre réponse et aider à construire des communautés résilientes », a souligné M. Griffiths.

Le CERF est un mécanisme par lequel les donateurs mettent en commun leurs contributions à l’avance, ce qui permet aux agences humanitaires de fournir une aide initiale et vitale en cas de crise, en attendant un financement supplémentaire.