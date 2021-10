L’Ivoirienne Flora Irel pour un changement d’ère de la communication politique

L’Ivoirienne Flora Irel, spécialiste en communication politique, opérant sur le continent africain, milite pour un changement d’ère de l’écosystème de la communication politique.

Pour partager son approche de la pratique de la communication politique, Mme Flora Irel a échangé mercredi à Abidjan avec un pool de journalistes, dans un hôtel de la place, lors d’un café de presse.

La rencontre s’est déroulée autour du thème « Chargeons d’ère: nécessité de la professionnalisation de la communication politique ». Pour elle, la pratique de la communication doit être confiée à des professionnels.

L’activité politique, fera-t-elle, observer est de plus en plus professionnalisée. De ce fait, les hommes politiques et les dirigeants doivent s’attacher de professionnels afin de mieux traiter et « vendre » leur image.

La consultante politique ivoirienne estime que « le recours à des professionnels de la communication politique assurerait un bon fonctionnement de la communication politique, signe d’un bon fonctionnement de la démocratie et d’une certaine maturité politique ».

« Nous opérons depuis la sociologie des professions dans l’équipe de campagne (le côté fonctionnaliste puis interactionniste de tous les groupes professionnels, la légitimité, le mandat de chacun d’eux, leur rôle dans l’organisation)́ en passant par les stratégies de markting électoral pour aboutir à la sémiologie pour la communication symbolique », a-t-elle poursuivi.

Son accompagnement des dirigeants et des managers, à titre individuel ou collectif, se fait dans les domaines tels que l’audit en communication, le conseil en stratégie de communication ou l’accompagnement en bonnes pratiques.

Spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants et des managers, Mme Flora Irel tisse sa toile sur le continent. Elle dirige depuis 2017 Irelec communication, société éditrice du magazine Kingbridge, qui lui a valu en mai 2021 le Trophée de meilleure éditrice diaspora 2020, lors de la 5e édition des Cultures Awards RDC World.

Diplômée de l’École française des attachés de presse et des professionnels de la communication (EFAP), Flora Irel est titulaire d’un diplôme d’étude universitaire générale en anglais de l’université Félix Houphouët-Boigny. Depuis 2018, elle s’est lancée dans la consultance politique.