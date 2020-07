L’international Tchadien Casimir Ninga le grand absent au stage d’évaluation des Saos en France

Les footballeurs tchadiens évoluant en Europe ont été convoqués du 06 au 09 juillet dernier, pour un stage d’évaluation. 25 joueurs évoluant en France, Belgique et au Luxembourg ont répondu à l’appel du sélectionneur national Emmanuel Troagat.

« L’idée après cette longue coupure due à la pandémie de Covid-19, c’était de revoir les internationaux A basés ici, mais aussi les jeunes joueurs que j’avais repérés en début de saison lors d’un mini-rassemblement au Camp des Loges et enfin quelques éléments repérés ici et là, évoluant jusqu’en R2-R3 françaises ». indique Emmanuel Troagat, le sélectionneur tchadien. Le stage a pris fin dans l’après-midi du 9 juillet au stade Kipstadium en France.

Casimir Ninga, l’attaquant tchadien de l’Angers était en reprise avec son club. Il ne pouvait pas rejoindre la tanière. Il pourrait être présent à la prochaine rencontre à N’Djamena, dès la réouverture des frontières aériennes.

Le prochain stage se déroulera à N’Djamena pour préparer la rencontre contre la Guinée informe le staff. Toutefois, un match amical contre le Soudan est envisagé pour le mois de septembre prochain.

Emmanuel Troagat a au cours d’une interview accordée à la presse, fait savoir qu’il a intégré six nouveaux joueurs, trois U17, deux U20 et un 20 ans. Des nouveaux membres ont également regagné le staff technique. Notamment l’ancien international tchadien Kevin Nicaise et Maxime Agueh. Le dernier a rejoint le collectif pour s’occuper des gardiens de buts, apprend le sélectionneur principal.

«On a bénéficié d’une très belle dotation de Kipsta, qui travaille sur une conception de gamme pour nous. Les joueurs ont reçu une paire de crampons et les gardiens des gants. On a également obtenu de s’entraîner au Kipstadium». Le sélectionneur précise que les matériels mis à la disposition du Tchad par le nouvel équipementier Kipsta sont de qualité.