Limogeage de l’entraîneur des «Lions indomptables», Clarence Seedorf

L’entraîneur national de football du Cameroun, le Néerlandais Clarence Seedorf, son compatriote et adjoint, Patrick Kluivert ont été limogés, a appris APA aux termes d’un communiqué signé mardi en fin de journée par le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Seidou Mbombo Njoya.Cette décision intervient, précise le document, après, d’une part, consultation des membres du comité exécutif fédéral, et d’autre part concertation avec le ministre des Sports (Minsep), «suite à la sortie prématurée» de la sélection nationale masculine «A» à la Coupe d’Afrique des nations (Can) «Égypte 2019». La mesure est également conforme «aux stipulations des clauses résolutoires de leurs contrats de travail respectifs».

Quelques heures plus tôt, le ministre en charge des Sports (Minsep), Narcisse Mouelle Kombi avait qualifié de «problématique» le maintien au poste du sélectionneur de football, et demandé au président de la Fecafoot de signifier au duo du banc de touche son licenciement.

Au lendemain de l’élimination des «Lions indomptables» de la Can 2019, le membre du gouvernement avait en effet déploré «un jeu parfois inefficace, monotone, stéréotypé et même prévisible, ainsi que par l’absence d’un véritable leader de groupe».

Pour le Minsep, l’élimination du Cameroun, champion continental en titre, en huitièmes de finale, résulte de l’incapacité de l’entraîneur-sélectionneur à mettre sur pied une équipe conquérante et cohérente, mais aussi de sa difficulté à maîtriser l’ensemble du groupe et à y faire régner l’ordre et la discipline.

Au premier tour de la Can 2019, la sélection camerounaise a enregistré une victoire face à la Guinée-Bissau (2-0), réalisé deux nuls vierges contre le Bénin et le Ghana, avant de sombrer en élimination directe devant le Nigeria (2-3).