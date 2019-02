Ligue des champions CAF: rien n’est encore joué à mi-parcours de la phase de groupes

Le bilan à mi-parcours de la phase de groupe de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF) laisse entrevoir une compétition indécise dans chacun des quatre groupes où tout reste encore possible pour la qualification en quarts de finale au terme de la 3è et dernière journée des matches aller.Dans le groupe A, si Wydad de Casabalanca (1er, 7pts+3) et Mamelodi Sundowns (2è, 6pts+2) dominent les débats, l’Asec Mimosas (3è, 3pts-4) et Lobi Stars (4è, 3pts-1) gardent, encore leurs chances de qualification pour le tour suivant.

La phase retour (4è journée) qui débute le 12 février avec les rencontres Asec-Mamelodi et Wydad-Lobi sera décisive dans ce groupe.

L’Espérance de Tunis (5pts+2) et Orlando Pirates (5pts+3) occupent les deux premières places du groupe B suivis d’Horoya de Conakry (3è, 4pts-2) qui s’est relancé après sa victoire (1-0) face au Football Club Platium (4è, 1pt-4) qui a presque dit adieu à la compétition.

Dans le groupe C, désormais, à trois après la disqualification par la CAF du club égyptien d’Ismaily suite à des actes de violences enregistrés lors de la 2è journée face Club Africain de Tunis, la qualification tend les bras au Cercle sportif de Constantine (1er, 6pts+4) et au TP Mazembé (2è, 3pts+5) qui atomisé, samedi, le Club Africain (8-0) classé 3è avec 0pt-9.

Avec 7pts+7, Al Ahly d’Egypte qui caracole en tête du groupe D, traîne dans ses basques le Vita Club (2è, 4pts+3) et Simba Sports Club de Tanzanie (3è, 3pts-7), encore dans la course pour les quarts de finale devant JS Saoura (4è, 2pts-3).

Programme de la 4è journée 12 février

Groupe A

16 h : Asec Mimosas-Mamelodi Sundow

19h : Wydad Casablanca-Lobi Stars

Groupe B

13h: Horoya-FC Platinum

19h: Espérance Tunis-Orlando Pirates

Groupe C

16h : Club Africain-TP Mazembé

Groupe D

13h: Simba Sport-Al Ahly

19h: JS Saoura-Vita Club

Les horaires sont en temps universel