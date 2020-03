Ligue de Football de N’Djamena : matchs décisifs pour gazelle Fc et Elect-sport

Les deux clubs sont respectivement 4e et 5e de la ligue de football de N’Djaména, avec l’écart d’un point. Les matchs de ce 19 mars, est décisif et pleins d’enjeux pour les deux clubs.

La dernière journée de la ligue de football de N’Djaména se joue ce 19 mars 2020. Trois clubs sont déjà officiellement qualifiés, notamment, Foullah Edifice, 1er avec un total de 40 points, soit dix-sept matchs joués, douze victoires, quatre matchs nuls et une défaite. En deuxième position Renaissance Fc suivi de AS Coton qui vient en 3e position, Gazelle Fc est 4e et Elect-Sport 5e.

Les clubs Gazelle Fc et Elect-Sport sont au four et au moulin. Leurs matchs de ce 19 mars détermineront leur sort. Au terme de cette dernière journée, le quatrième va compléter la liste des clubs qualifiés pour le championnat national. Razelle Fc joue contre Foullah Fc, premier de la ligue et par ailleurs champions. Elect-Sport quant à lui affronte le 8e As Farcha

En cas de victoire des deux clubs, Gazelle Fc se qualifie automatiquement et rejoint les trois autres en occupant la 4e place.

A noter, Foullah Edifice est le champions, il a arraché le titre en battant Tourbillon Fc 4-1, dimanche dernier. Son match de ce 19 mars contre Gazelle est sans enjeux pour lui mais pleins d’enjeu pour son adversaire. Renaissance Fc et As Coton Tchad respectivement 2e et 3e sont aussi qualifiés pour le championnat national quelques soit les résultats de la dernière journée.