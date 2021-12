Ligue africaine de basketball : la deuxième saison démarre le 5 mars 2022

Durant trois mois, douze clubs pour autant de pays africains s’affronteront dans trois villes du continent : Dakar (Sénégal), Le Caire (Égypte) et Kigali (Rwanda).Trente-huit rencontres du 5 mars au 28 mai 2022. C’est le programme de la deuxième édition de la Ligue africaine de basketball (BAL, sigle en anglais).

« 15 matchs à la Dakar Arena du 5 au 15 mars, 15 matchs au Hassan Mostafa Indoor Sports Complex (Caire) du 9 au 19 avril, et huit matchs de play-offs et de finale à la Kigali Arena du 21 au 28 mai », a détaillé un communiqué de la NBA.

La Ligue nord-américaine de basketball est le partenaire de la Fédération internationale de basketball (Fiba) pour la création de ce prestigieux tournoi interclubs. « Grâce à ce format de compétition élargi, nous organiserons plus de matchs dans plus de pays du continent, permettant ainsi aux nouveaux et anciens fans de vivre de près l’excitation de cette ligue de classe mondiale », s’est félicité le Sénégalais Amadou Gallo Fall, président de la BAL.

« Après une première saison inoubliable », a déclaré Anibal Manave, président du Conseil d’administration de la BAL, « nous sommes impatients de voir (ces joutes) redémarrer en mars prochain ».

Les champions des ligues nationales de douze pays africains participeront à la deuxième saison « grâce notamment aux tournois de qualification Road to BAL organisés par le Bureau régional africain de la Fiba d’octobre à décembre 2021 », a précisé le document.

Le Zamalek est le tenant du titre. Le club cairote a battu 76 à 63 l’US Monastir (Tunisie) lors de la finale qui s’était déroulée à la Kigali Arena le 30 mai dernier.