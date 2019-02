Libye: une offensive de Haftar dans le sud fait craindre de nouvelles tensions

Destinée à combattre « terroristes » et groupes armés étrangers, une offensive lancée par l’homme fort de l’est libyen, Khalifa Haftar, dans le sud de la Libye, pourrait exacerber les tensions politiques et ethniques dans un pays déjà plongé dans le chaos.

Plus de sept ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye reste profondément divisée avec, d’un côté, un Gouvernement d’union nationale (GNA) basé dans la capitale Tripoli (nord-ouest), issu d’un processus onusien. Et, de l’autre, un cabinet parallèle appuyé par l’Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée du maréchal Haftar, qui règne sur le nord-est.

Vaste région désertique aux confins de l’Algérie, du Niger, du Tchad et du Soudan, le sud a lui été globalement délaissé par ces autorités rivales se disputant le pouvoir dans le nord.

Mi-janvier, l’ANL a toutefois lancé une offensive dans cette région où les réseaux jihadistes et de contrebande pullulent, assurant vouloir la « purger » « des groupes terroristes et criminels ».

Après avoir annoncé, quelques jours plus tard, l’élimination d’un homme présenté comme un dirigeant d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), l’armée du maréchal Haftar a affirmé concentrer son action sur des groupes rebelles tchadiens accusés d’alimenter l’insécurité et de profiter des frontières poreuses pour établir des bases arrières.

Cette opération fait toutefois courir le risque de raviver les tensions dans une région marquée, jusqu’à la signature d’un accord de paix en 2017, par des combats sanglants entre la communauté Toubou et des tribus arabes –notamment pour le contrôle des lucratives routes de contrebandes.

– « Nettoyage ethnique » –

Les Toubou, minorité libyenne à la peau noire qui se plaint de longue date de discrimination, a d’ores et déjà crié au « nettoyage ethnique ».

Ils accusent l’ANL, qui compte pourtant en son sein des Toubou, d’avoir chargé des tribus rivales arabes de pénétrer dans leurs zones.

Alors que l’armée du maréchal Haftar a annoncé vendredi avoir combattu des rebelles tchadiens à Ghudduwah, au sud de Sebha (650 km de Tripoli), avant de mener dimanche des frappes aériennes contre ces groupes, les Toubou libyens disent avoir été également visés.

Et la colère a gagné leurs représentants dans le nord-est libyen.

Interrogé par l’AFP, Youssef Kalkouri, qui siège au parlement de Tobrouk, a souligné que les Toubou s’opposaient catégoriquement à l’entrée dans leurs villes de forces des tribus arabes d’Awled Souleimane et d’al-Zwei.

Une autre députée Toubou a annoncé la suspension de sa participation aux travaux de l’Assemblée, tandis qu’un ministre Toubou du cabinet parallèle de l’est a présenté sa démission. Tous deux ont repris les accusations de « nettoyage ethnique » de leur communauté.

En réponse, le général Ahmed al-Mesmari, porte-parole de l’ANL a dénoncé une « campagne médiatique ».

« Nos frères Toubou combattent à nos côtés », a-t-il assuré à l’AFP, se félicitant de l’opération « héroïque » de l’ANL, qui est « en train de nettoyer le sud du terrorisme, du chaos et de la présence étrangère ».

Selon l’analyste Jalal al-Fitouri, les Toubou sont de facto divisés: « une partie refuse la présence des rebelles tchadiens et soutient l’ANL, l’autre soutient les (rebelles) Tchadiens et profite avec eux de la contrebande et de la traite des êtres humains ».

– Enjeux pétroliers –

D’après des analystes, derrière l’opération militaire de l’ANL se cachent aussi des enjeux pétroliers, les Toubou contrôlant d’importants champs entre Koufra, Mourzouk et Oubari.

Après trois semaines de silence, le GNA a dénoncé mercredi l' »escalade militaire » dans le sud. Cette région « ne doit pas devenir un terrain de règlement de compte politique ou de sédition entre composantes sociales et culturelles », a-t-il dit dans un communiqué.

Plus largement, l’opération militaire du maréchal Haftar risque de saboter les efforts visant à mettre fin à la crise politique libyenne, avec la tenue cette année d’élections comme prévu par l’ONU, a argué le GNA.

Malgré ces réserves, l’offensive de l’ANL semble bénéficier du soutien de certains pays, en particulier de la France, note l’analyste Emad Badi.

Dans une déclaration, le ministère français des Affaires étrangères a estimé que l’opération du maréchal Haftar avait permis « d’éliminer des cibles terroristes importantes » et constituait un moyen d' »entraver durablement l’activité des trafiquants d’êtres humains ».

Dimanche, Paris a en outre affirmé avoir bombardé dans le nord du Tchad un groupe de rebelles tchadiens venant de Libye. L’ANL a affirmé que ces rebelles fuyaient son opération armée.