Libye : Haftar envoie un message de « défiance » à Tripoli

Le maréchal et seigneur de guerre, Khalifa Haftar, a réaffirmé que sa milice ne sera jamais soumise au gouvernement de transition.S’exprimant, hier lundi, alors que l’Armée nationale libyenne fêtait ses 81 ans, Haftar a déclaré que ses hommes ne joueraient pas les seconds rôles face au gouvernement de transition.

Pourtant, le maréchal, qui est basé dans la ville de Benghazi, dans l’est du pays, s’était engagé à faire preuve de loyauté envers le gouvernement de transition, mis en place en février dernier.

A l’époque, il avait soutenu le gouvernement comme étant une « alternative pacifique et démocratique ».

Cependant, dans une volte-face, Haftar a déclaré que lui et son mouvement « ne seront soumis à aucune autorité, sauf à une autorité directement élue par le peuple ».

Haftar se considère toujours comme le commandant en chef de l’armée nationale libyenne et mène des activités indépendantes du gouvernement de transition.

Avant de se résoudre à soutenir le gouvernement de transition, la milice de Haftar avait lancé une invasion audacieuse contre la capitale libyenne, Tripoli, en 2019, mais n’avait pas réussi à prendre la ville.

Le gouvernement basé à Tripoli et soutenu par la communauté internationale avait reçu le soutien de la Turquie et du Qatar, et Haftar était soutenu par la Russie, l’Egypte et les Emirats arabes unis.

Un accord négocié par l’ONU avait mis fin à l’offensive en octobre dernier et la Libye semblait avoir pris un virage après que Haftar a déclaré son soutien à un nouveau gouvernement de transition chargé de superviser des élections démocratiques en décembre 2021.

La Libye, pays riche en pétrole, a sombré dans l’anarchie après la chute, en 2011, de Mouammar Kadhafi. Depuis lors, le pays est divisé administrativement en deux, une moitié étant dirigée depuis Tripoli à l’ouest, et l’autre depuis Benghazi, à l’est.