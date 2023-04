L’expulsion de l’ambassadeur d’Allemagne ne touche les relations diplomatiques (Tchad)

Le ministre tchadien de la Communication, Aziz Mahamat Saleh fait savoir que la relation qui prévaut actuellement entre Berlin et N’Djamena n’affecte pas les relations diplomatiques entre les deux pays.

Depuis quelques jours, les relations diplomatiques sont tendues entre l’Allemagne et le Tchad. « Il s’agit d’une situation ponctuelle liée à une personne, ça ne touche pas les relations entre les deux pays », déclare Aziz Mahamat Saleh, porte-parole du gouvernement tchadien. Le ministre de la Communication était l’invité du journal télévisé à la télévision nationale. Il explique que la décision du Tchad d’expulser l’ambassadeur allemand, Jan Christian Gordon Kricke, est motivée : « par un certain nombre d’attitudes discourtoises et également le non-respect de certains nombres d’engagements. » « Depuis quelques temps, l’ambassadeur sort de son droit de réserve. Dans le cadre des discussions, des rencontres, il fait des immixtions dans le cadre de la politique intérieure du Tchad. Ce qui n’est pas acceptable dans les us et coutumes », ajoute le membre du gouvernement.

D’après Aziz Mahamat Saleh , l’ambassadeur a dit des choses allant : « dans le sens de la division du Tchad, de remise en cause de la cohésion et de la paix sociale.»

Or pour le ministère allemand extime que depuis juillet 2021, « l’ambassadeur Kricke avait exercé ses fonctions de façon exemplaire et s’était engagé pour les droits de l’Homme et la transition rapide vers un gouvernement civil au Tchad. » Toute chose qui conduit à une mesure de rétorsion, qui expulse l’ambassadrice du Tchad à Berlin.

Le Tchad a pris acte de cette décision, souligne le porte-parole du gouvernement. « Il fallait s’y attendre », déclare Aziz Mahamat Saleh.