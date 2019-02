L’ex-DG de la RTI, Ahmadou Bakayoko recruté Directeur des opérations de Eranove (Officiel)

Le groupe industriel panafricain Eranove a annoncé, mercredi, le recrutement et l’arrivée de l’ex-Directeur général de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, service public) Ahmadou Bakayoko comme son Directeur des opérations.Diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris et de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, Ahmadou Bakayoko est chargé de superviser les opérations du Groupe en lien avec les filiales opérationnelles.

« Le groupe Eranove a choisi Monsieur Ahmadou Bakayoko qui après avoir étudié puis commencé sa carrière en France et aux États-Unis a fait le choix de l’Afrique. Le recrutement de compétences africaines est un gage de pérennité de notre développement sur le continent », déclare Marc Alberola, Directeur Général du Groupe Eranove dans un communiqué transmis à APA.

« Après avoir œuvré à la direction générale de la RTI en Côte d’Ivoire depuis 2012, j’ai fait le choix de rester sur le continent et je suis fier de m’engager au sein du groupe industriel panafricain Eranove pour contribuer à un meilleur accès aux services essentiels que sont notamment l’eau et l’électricité», renchérit de son côté M. Bakayoko.

Le nouveau Directeur des opérations de Eranove a commencé sa carrière dans un fonds d’investissement aux États-Unis avant de travailler successivement en France chez Capgemini Consulting puis Canal +, avant de rejoindre la RTI en mai 2012 comme Directeur général adjoint puis comme Directeur Général à partir de mai 2013.

Le journaliste Fausseni Dembélé, précédemment directeur de cabinet du ministre ivoirien de la Culture et de la francophonie, a été nommé mercredi, directeur général de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, service public), en remplacement de Ahmadou Bakayoko, à l’issue d’un Conseil des ministres présidé par le Président Alassane Ouattara.

Le Groupe industriel Eranove est un acteur panafricain leader dans la gestion de services publics et la production d’électricité et d’eau potable.

Le Groupe Eranove est présent en Côte d’Ivoire depuis plusieurs décennies (SODECI, CIE, CIPREL, Awale, Smart Energy), au Sénégal (SDE) depuis 1996 et développe des projets d’infrastructures exclusifs au Mali, au Togo, au Gabon, à Madagascar et en Côte d’Ivoire.

Avec un chiffre d’affaires de 576 millions d’euros, 437 millions de m3 d’eau potable produite, une capacité de production électrique exploitée de 1.247 MW et plus de 1.000 MW en développement, le groupe Eranove emploie plus de 9.000 collaborateurs, dont il catalyse les compétences et les savoir-faire au service de 1,9 million de clients pour l’électricité et 1,8 million pour l’eau (chiffres 2017).