L’Ethiopien Shura Kitata remporte l’édition 2020 du Marathon de Londres

L’Ethiopien Shura Kitata a remporté le marathon de Londres Edition 2020, terminant la course en 2:05:41. Un autre Ethiopien, Sisay Lemma, est arrivé troisième.Shura Kitata a battu au sprint le Kenyan Vincent Kipchumba pour remporter ce passionnant alors que le détenteur du record du monde Eliud Kipchoge a été dépassé vers la fin de la course, subissant ainsi sa première défaite depuis 2013.

Dans des conditions froides et humides, Kitata s’est dégagé pour gagner dans une course relativement lente de 2 heures, 05 min. 41 sec.

Kitata a ensuite déclaré : « Kenenisa Bekele m’a aidé pour cette course et il m’a conseillé sur la manière de courir ». Je me suis entraîné pour le même parcours, je suis très heureux de gagner la course ».

L’Ethiopien Kenenisa Bekele, détenteur du record du monde du 5.000 et du 10.000 mètres et vainqueur du marathon de Paris 2014, s’est retiré du marathon de Londres en raison d’une blessure.

Bekele, qui devait courir pour la première fois depuis qu’il a fait 2 heures 01 min 41 sec pour remporter le marathon de Berlin 2019, s’est blessé au mollet.

Le Kenyan Eliud Kipchoge, quadruple vainqueur de l’épreuve et détenteur du record du monde était le favori pour remporter le marathon de Londres.

« Je suis vraiment déçu, car je n’ai pas gagné la course », a déclaré Kipchoge cité par la presse.

« J’ai eu un problème avec mon oreille droite, puis j’ai vraiment eu des crampes et des problèmes de hanche », a poursuivi Kipchoge.