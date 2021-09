L’Ethiopie réceptionne 85 tonnes de fournitures médicales

Le don de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) va répondre aux besoins urgents de plus de 150.000 personnes touchées par la guerre au Tigré.Ces fournitures, qui comprennent des médicaments essentiels, des kits de traumatologie et de chirurgie d’urgence, des perfusions, des consommables, des équipements et des kits anti-choléra, ont été acheminées par un vol charter depuis les Émirats arabes unis.

« Cette livraison contribuera à soutenir nos efforts pour porter secours à des centaines de milliers de familles qui sont dans une situation humanitaire difficile », a déclaré le Dr Boureima Hama Sambo, représentant de l’OMS en Éthiopie.

L’opération de l’OMS a également permis d’expédier plus de 450 tonnes de fournitures médicales d’une valeur de plus de 4,3 millions de dollars américains pour soutenir la lutte contre l’épidémie de choléra au Nigéria, les pénuries critiques de médicaments en Afghanistan et les fournitures de traumatologie et de chirurgie en Syrie et au Yémen.