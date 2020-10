L’Ethiopie connaît une croissance de 6,1%, malgré le coronavirus (Officiel)

L’Ethiopie a connu une croissance économique de 6,1% au cours de son dernier exercice budgétaire qui s’est terminé le 8 juillet 2020, en dépit de la pandémie de coronavirus, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.Devant le Parlement national, Abiy a déclaré lundi que les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services figuraient parmi les secteurs les plus en pleine expansion avec une croissance de 4, 3, 9 et 5,3%, respectivement.

Selon le Premier ministre, le revenu par habitant du pays a atteint 1.000 dollars tandis que son PIB a atteint 107,4 milliards de dollars.

Le Premier ministre a déclaré que le secteur minier était le premier secteur en croissance avec une croissance de 91% au cours de la dernière année budgétaire et qu’il devrait largement contribuer à l’ensemble du PIB et à la croissance économique.

Abiy a ajouté qu’à la suite du changement des billets de birr (monnaie nationale), le nombre de citoyens disposant de comptes d’épargne est passé de 37,8 millions à 50,7 millions, ce qui aura un impact positif sur le renforcement de la capacité des institutions financières à accorder des prêts aux investissements.

Les transports, l’éducation et le tourisme ont été parmi les secteurs les plus durement touchés par les effets de la pandémie, d’où une croissance plus faible que ce qui était prévu, a expliqué le Premier ministre.

Le gouvernement a alloué plus de 94 millions de dollars sous forme de prêt pour soutenir les agences œuvrant dans le tourisme et les voyagistes, a-t-il conclu.