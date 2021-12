L’Ethiopie attire plus d’un milliard de dollars d’IDE en quatre mois

L’Ethiopie a obtenu plus d’un milliard de dollars d’Investissements directs étrangers (IDE) au cours des quatre premiers mois de l’année budgétaire en cours qui a débuté le 8 juillet 2021.La Commissaire éthiopienne à l’investissement, Lelise Neme, a déclaré mardi aux journalistes que « malgré le conflit, quelque 54 investisseurs étrangers ont investi 1,07 milliard de dollars dans les secteurs de la fabrication et des services au cours des quatre derniers mois de l’année budgétaire ».

Parmi eux, 33 investisseurs s’engagent dans le secteur manufacturier et 21 dans le secteur des services, a-t-on appris. « Cette performance a montré une augmentation de plus de 23 % par rapport à la même période de l’année fiscale précédente. La croissance à cet égard montre que les investisseurs étrangers ont pris conscience de l’avantage d’investir en Éthiopie », a observé Mme Neme.

La commission est encouragée par l’augmentation significative des investissements et par la façon dont les investisseurs perçoivent l’opportunité et l’énorme potentiel d’investir en Éthiopie. Les résultats obtenus en dépit du conflit dans le nord du pays sont satisfaisants et montrent que la plupart des investisseurs ont confiance dans l’environnement commercial du pays, a-t-elle ajouté.