L’Etat ivoirien veut une transparence dans la gestion des finances locales

L’Etat ivoirien, qui envisage d’exécuter un budget-programme en 2020, vient d’outiller les élus locaux et gouverneurs de Districts sur la gestion optimale des finances locales, ce qui devrait permettre une exécution transparente des fonds alloués pour l’amélioration des conditions de vie des populations.Pour un meilleur suivi des procédures d’exécution des budgets alloués aux collectivités territoriales, la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a organisé jeudi à Abidjan une session de formation des élus locaux et des gouverneurs de Districts.

Cette séance qui a réuni notamment les gouverneurs de Districts, les présidents de Conseils régionaux et les maires, a permis de passer au peigne fin les règles de gestion des collectivités territoriales, afin qu’ il n’y ait pas de gabegie dans l’utilisation des budgets des collectivités.

Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assahoré Konan, a relevé qu’en sa qualité de conseiller des élus locaux, son institution a l’obligation de faire en sorte que la gestion des finances locales se fasse de façon consensuelle, dans la légalité et la transparence.

« Ce séminaire fera suite à des formations éclatées des collaborateurs des administrateurs des collectivités à savoir les membres des différents Conseils, les directeurs généraux, les secrétaires généraux, les régisseurs de recettes et d’avances », a-t-il annoncé.

Le représentant du ministre de l’Economie et des finances, Bernard Akpess Yapo, a déclaré qu’ « il est impérieux pour les collectivités territoriales de disposer d’un système de finance locale efficace pour garantir une autonomie de gestion financière ».

La mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales requiert le renforcement des capacités des acteurs de la gouvernance locale. Cette séance intervient pour faire bénéficier aux acteurs les rudiments indispensables à l’exercice de leurs fonctions dans la gestion des finances locales.

Concernant les appuis budgétaires de l’État en direction des collectivités, le représentant du ministre de l’Économie, a relevé un montant de 160,2 milliards FCFA, composé de 97,9 milliards FCFA pour les quotes-parts d’impôts rétrocédés et 62,3 milliards FCFA pour les subventions octroyées pour l’année 2018.

Ces subventions et quotes-parts d’impôts, a-t-il indiqué, représentent 61,87% des recettes recouvrées par les collectivités territoriales. Au cours de ce séminaire, les élus locaux et les gouverneurs de Districts, qui ont soulevé des problématiques afférentes, ont trouvé des réponses à leurs préoccupations.

Les élus locaux ont été notamment outillés sur le régime juridique et les procédures liées à la gestion budgétaire financière et comptable des collectivités territoriales. Une formation qui permettra de clarifier le rôle et les responsabilités des différents acteurs intervenant dans la gestion des collectivités territoriales.

Le Trésor public, a fait savoir M. Assahoré, « n’a jamais perçu les rapports ordonnateurs/comptables sous l’angle conflictuel, mais plutôt sous celui de la collaboration en vue de l’atteinte de l’objectif ultime de développement local pour le bonheur de nos populations ».

A l’issue des travaux, le trésor public et élus locaux se sont accordés, dans un cadre de « collaboration fructueuse », à travailler de concert à l’effet de lever les obstacles majeurs entravant dans la pratique, la bonne gestion des budgets des collectivités territoriales.

Avec un budget de plus de 8.000 milliards Fcfa pour l’exercice 2020, l’Etat de Côte d’Ivoire, veut rationaliser la gestion des finances publiques et des fonds alloués aux collectivités, en vue d’un impact direct sur les populations, surtout les plus démunies.