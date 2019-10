L’Etat de Lagos et la Chine signent un accord pour la construction du port de Lekki

Le gouvernement de l’Etat de Lagos (Nigeria) et la Banque de développement de Chine (CBD) ont paraphé un accord de prêt d’un montant de 629 millions de dollars (370 milliards F CFA) pour la construction du port de mer de Lekki.« C’est un nouveau départ. Nous avons franchi une nouvelle étape dans nos efforts visant à transformer l’Etat et à réaliser les ambitions économiques du 21e siècle. Nous soutenons pleinement le projet et nous veillerons à ce que les conditions, contenues dans l’accord, soient respectées dans un délai de 30 mois », a déclaré, hier mercredi, le Gouverneur de l’Etat de Lagos.

Selon Babajide Sanwo-Olu, c’est « une nouvelle étape importante pour le commerce dans l’Etat. Car c’est la fin de la période d’incertitude qui avait entravé la livraison du projet. L’achèvement du projet va revigorer l’économie de Lagos ».

En outre, le gouverneur a indiqué que, dans les prochaines semaines, d’autres accords commerciaux seront signés avec des investisseurs étrangers pour accélérer la croissance qui, à terme, profitera à la population.

A la fin des travaux, ce port en eau profonde pourra recevoir des porte-conteneurs de cinquième génération d’une capacité de 18.000 EVP (vingt pieds).