L’Eswatini va soutenir la candidature de Taïwan à l’Onu

Le monarque d’Eswatini a entamé jeudi une visite officielle de six jours à Taïwan.Le roi Mswati III a engagé son pays à continuer son soutien soutenir aux appels à l’admission de Taïwan aux Nations unies. L’Eswatini « continuera à plaider pour l’admission de Taïwan dans la famille des Nations unies », a promis Mswati III au président taïwanais, Tsai Ing-wen, lors d’une réunion à Taipei ce vendredi.

Selon le roi d’Eswatini, « plus Taïwan sera maintenu en dehors la famille des Nations unies, plus le monde sera privé d’éléments vitaux de son évolution ».

Taïwan a été exclu des Nations unies en 1971 à la suite de l’adoption de la résolution 2758 qui reconnaissait la République populaire de Chine comme le seul représentant de la Chine au sein de l’organisation.

A la suite de cet événement, Taïwan a perdu son statut de membre de toutes les organisations intergouvernementales liées aux Nations unies.

Le roi Mswati III a déclaré que Taïwan avait beaucoup à partager avec la communauté internationale et qu’il devrait être autorisé à participer aux questions mondiales, car il possède une expertise dans les domaines de la technologie, de l’aviation et de la santé.

Mswati III effectue actuellement sa 18e visite à Taïwan, sa délégation étant composée des ministres des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Thulisile Dladla, des Finances, Neal Rijkenberg, et du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Manqoba Khumalo.

Taïwan et Eswatini entretiennent des « relations diplomatiques saines » depuis que les deux pays ont établi des liens officiels en 1968, s’est félicité M. Mswati.

L’Eswatini est l’un des 13 pays ou juridictions qui ont des liens diplomatiques avec Taïwan. Les autres sont le Belize, le Guatemala, Haïti, la Cité du Vatican, le Honduras, les Îles Marshall, Nauru, Palau, le Paraguay, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Tuvalu.