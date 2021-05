Lesotho : une société britannique récupère un gros diamant

Gem Diamonds, une société basée au Royaume-Uni, a récupéré un gros diamant blanc de haute qualité dans sa mine du Lesotho, a annoncé la société mercredi, dans un communiqué.« Gem Diamonds Limited (LSE: GEMD) a le plaisir d’annoncer la récupération d’un diamant blanc de type II de 370 carats de haute qualité de la mine de Letseng au Lesotho, la plus importante mine de diamants de kimberlite au monde, en termes de dollar par carat.

C’est la deuxième fois en autant de semaines que la société annonce la récupération d’un gros diamant dans la même mine. En effet, la société a annoncé la semaine dernière la récupération d’un diamant blanc de haute qualité de type II de 254 carats de la mine de Letseng.

Gem Diamonds possède la mine Letseng Diamond au Lesotho et la mine Ghaghoo au Botswana, avec des sièges sociaux au Royaume-Uni et des capacités de vente, de marketing et de fabrication en Belgique.

La mine de Letseng est réputée pour sa production de grands diamants d’un blanc exceptionnel.