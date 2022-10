Lesotho : un novice en politique remporte les législatives

Sur les 120 députés de l’Assemblée nationale du Lesotho, 80 sont élus au scrutin majoritaire à un tour.Les résultats définitifs publiés par la commission électorale du Lesotho, hier lundi, donnent vainqueur le parti de la Révolution pour la prospérité (RFP, sigle anglais). Cette formation politique dirigée par le novice en politique et millionnaire Sam Matekane, a remporté le plus grand nombre de voix aux élections législatives du 7 octobre dans ce pays d’Afrique australe.

Le RFP a obtenu 56 des 80 sièges en jeu, contre 29 pour le Congrès démocratique (DC) dirigé par le vice-Premier ministre sortant, Mathibeli Mokhothu, selon les résultats de la Commission électorale indépendante (IEC).

Le parti de la Révolution pour la prospérité (RFP) a été créé en mars par Matekane, un magnat du diamant, et n’avait aucune chance d’être élu, selon la plupart des instituts de sondage qui prévoyaient une compétition serrée entre le All Basotho Congress (ABC, au pouvoir) et son allié le DC.

Selon la loi électorale du Lesotho, le parti qui obtient le plus grand nombre de voix forme le prochain gouvernement.

L’Assemblée nationale du Lesotho comprend 120 sièges, dont 80 sont remportés par le biais du scrutin majoritaire à un tour.

Les 40 sièges restants sont attribués selon le système de représentation proportionnelle, en vertu duquel les partis politiques en lice obtiennent des sièges en fonction du total de leurs votes nationaux.

L’ABC dirige le Lesotho depuis les dernières élections de 2017 après avoir formé une coalition avec le DC.