Lesotho : démission du PM Thabane, son remplaçant connu

Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a annoncé sa démission mardi, mettant fin à des mois d’incertitude politique dans le petit royaume montagnard d’Afrique australe.Dans un message télévisé, Thabane a déclaré qu’il était « temps de se retirer du grand théâtre d’action »

« Je supplie l’ensemble de la nation et les dirigeants d’apporter le plus grand soutien à mon successeur et, pour ma part, je tiens à l’assurer de mon soutien à tout constant », a-t-il ajouté.

Le ministre des Finances Moeketsi Majoro devrait remplacer Thabane au poste de Premier ministre par intérim.

Le Premier ministre, âgé de 80 ans, était resté au pouvoir malgré les pressions exercées par son propre parti, la ‘All Basotho Convention’ pour sa démission, à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait joué un rôle dans le meurtre en 2017 de son ex-femme avec laquelle il était en instance de divorce.

La décision de Thabane de quitter son poste devrait constituer un énorme soulagement dans un pays connu pour son instabilité politique.

Le Premier ministre en proie à de grandes difficultés avait récemment perdu sa majorité au Parlement, après l’éclatement de la coalition qui le soutenait.