Les terminaux du bassin du Congo réussissent une opération logistique de grande envergure

Le 25 juillet 2022, les équipes de Terminaux du Bassin du Congo (TBC), filiale de Bolloré Ports, ont pu

mettre à l’eau 3 bateaux pousseurs de plus de 50 tonnes chacun pour le compte d’un client forestier.

Une opération difficile pour un terminal équipé de grues de 40 tonnes maximum.Livrés en plusieurs lots au port fluvial de Brazzaville, les 3 bateaux y ont été entièrement assemblés, soudés et mis sur pied par le client durant trois (03) mois. Leur mise à flot par les équipes de TBC a nécessité de nombreuses études, une forte implication du HSE, des grutiers et l’utilisation simultanée de deux grues.« Au début de cette aventure le client n’était pas très rassuré.

Mais notre expertise, nos procédures de sécurité et notre engagement dans la préservation des biens de nos clients ont été les facteurs clés de sa décision. La réussite de cette opération fait notre fierté. Le client est entièrement satisfait de notre travail » soutient Dzema AYESSA-NDINGA, Directeur Général Adjoint Terminaux du Bassin du CongoTBC.Engagé dans une politique de la modernisation du Port de Brazzaville, les Terminaux du Bassin duCongo y assurent les opérations de manutention et d’acconage. Avec ses 4 grues mobiles, l’entreprise qui bénéficie de la forte expérience portuaire du réseau Bolloré Ports développe l’offre sur les corridors stratégiques Pointe-Noire/Brazzaville, Pointe-Noire/Brazzaville/Kinshasa, Brazzaville/Bangui et désenclave ainsi les pays voisins tout en fluidifiant le trafic fluvial des marchandises.

À propos de Bolloré Ports Bolloré Ports possède une expertise reconnue dans la gestion des terminaux à conteneurs, la manutention conventionnelle et le métier d’agent maritime. Opérateurs de 21 concessions portuaires à travers le monde avec une forte empreinte africaine, Bolloré Ports a participé au développement des infrastructures portuaires sur le continent avec plus de 3,5 milliards d’euros investis au cours des dix dernières années.

Bolloré Ports a également développé un réseau d’agences maritimes qui traitent chaque année plus de 7 000 escales pour le compte des armateurs. L’expérience de Bolloré Ports. dans les pays émergents lui a permis de se développer en Asie (Timor, Inde) et en Amérique (Haïti).

www.bollore-ports.comContact presse :Ghislain Maginot,

Chef section MédiasT +242 05 775 02 10 – ghislain.maginot@bollore.com