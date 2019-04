Les sujets politiques font les choux gras de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent pour l’essentiel de sujets politiques notamment la suppression prochaine du poste de Premier ministre et le silence observé par l’ancien président (2000-2012), Abdoulaye Wade, depuis l’élection présidentielle de février dernier.« Macky consulte +ses+ députés et ses alliés », barre à sa Une le quotidien L’AS avant d’informer à sa page 3 que « Le président Macky Sall a prévu, avec ses partisans, une série de consultations sur la suppression prévue du poste de Premier ministre. Il rencontre demain mardi les députés de la majorité présidentielle et fera face à ses alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) le 18 courant ».

Sous le titre « Comment Macky précipite la mort du dialogue », Vox Populi s’intéresse à cette même actualité et voit à travers cette suppression du poste de Premier ministre un « chef de l’Etat initiateur et fossoyeur du dialogue politique ».

En effet, écrivent nos confrères, « tout en appelant au dialogue, le chef de l’Etat crée les conditions d’un non-dialogue, en annonçant la suppression du poste de Premier ministre. Et cette résolution aura le don également de dévaluer le rôle de l’Assemblée nationale dont la principale mission est de contrôler l’action de l’Exécutif ».

« […] le PDS (Parti démocratique sénégalais de l’ancien Président, Abdoulaye Wade) répondra favorablement au dialogue à condition que les échanges tournent autour des questions essentielles de la démocratie sénégalaise », informe, de son côté, SudQuotidien qui cite l’ancien ministre de la Justice de Me Wade, Me Amadou Sall.

Dans les colonnes de L’Observateur, l’ancien ministre revient sur le silence de Me Abdoulaye Wade depuis l’élection présidentielle de février dernier et informe que « L’ex président est en train d’écrire… ». Et Me Sall de poursuivre que « Wade a des difficultés financières pour terminer sa maison du Point E (Dakar) », ce qui justifie, selon lui, son séjour dans un hôtel de la place.

Sur un tout autre sujet, Enquête revient sur ce qu’il qualifie de « flop monumental » concernant le projet de retrait des enfants de la rue. Le journal consacre un dossier à ce « mal profond » et donne la parole à la socio-anthrologue, Rama Diallo Tall, qui estime que « c’est à l’Etat de prendre le bâton et de faire appliquer les lois » pour supprimer ce triste « décor de la capitale ».

Sous le titre « Vos prières ont été exaucées », Le Soleil donne la parole au président de la République, Macky Sall qui a effectué une visite au Daaka (retraite spirituelle) de Medina Gounass (sud) où il a « demandé aux figures religieuses de +poursuivre les prières pour la paix, la prospérité+ et un bon hivernage et réitéré son intention de poursuivre la modernisation du site de la retraite spirituelle ».

Dans la lutte qui oppose Liverpool à Manchester City pour le titre de champion d’Angleterre, le quotidien spécialisé, Stades, souligne que « Sadio et Salah font la bonne affaire des Reds (surnom donné à l’équipe de Liverpool) ». Les deux internationaux du Sénégal et de l’Egypte ont, en effet, permis à leur équipe de rester en course pour le titre en s’imposant par 2 buts à 0, hier, contre Chelsea.

Toujours en Sport, Stades est revenu sur la grave blessure du gardien international des lions Khadim Ndiaye (33 ans), victime d’une double fracture tibia-péroné lors du match de ligue des champions entre le Wydad et Horoya AC. Le gardien de club guinéen a été opéré avec succès hier dimanche au Maroc.