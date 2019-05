Les sujets politiques font la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA traitent pour l’essentiel de sujets politiques dont l’installation, prévue aujourd’hui, de la Commission cellulaire du dialogue national lancé mardi dernier par le président Macky Sall.« Commission cellulaire du dialogue politique ; le GL Niang dirige la troupe », titre Le Quotidien avant d’informer que « Babacar Kanté, Alioune Sall et Mazid Ndiaye (ont été désigné) pour l’assister (et qu’)ils seront installés aujourd’hui ».

« C’est une équipe de rêve qui a été mise en place par le gouvernement pour conduire le dialogue politique qui s’annonce palpitant » écrit Enquête qui dresse le portrait des cinq personnalités devant jouer le rôle d’arbitre entre l’exécutif et les autres composantes de la société sénégalaise.

Sous le titre « Decroix livre ses convictions », L’AS revient sur cette même actualité et donne la parole au leader de Aj-Pads, par ailleurs coordonnateur du Front de résistance nationale (regroupement de partis d’opposition) qui déclare que quelle que soit sa composition « Ce n’est pas la commission cellulaire qui va décider de ce qui est bon ou pas ».

Vox Populi revient sur ce qu’il qualifie de « sortie au vitriol » du leader du Parti Pastef (opposition) et estime que « Sonko (Président de Pastef) +tue+ le dialogue et flingue l’opposition ».

Et pour justifier cette affirmation, le journal reprend ces déclarations de l’ancien inspecteur des impôts : « On ne peut pas avoir de camp hybride. Chacun doit faire son choix. On s’oppose ou on est avec Macky. Aller au dialogue, c’est être en collusion avec Macky Sall ».

« L’enjeu pour notre pays et pour notre peuple est de ne pas rester dans les mailles du passé au point d’oublier que ce n’est pas une posture productive », rétorque dans SudQuotidien le ministre, conseiller en charge de la communication à la présidence de la République.

Cela fait dire à Sud que « l’ancien journaliste reste dans la dynamique du « Macky », en appelant toutes les forces vives de la Nation à se +tourner résolument vers l’avenir, sans rancune, remords ou aigreur+ ».

Le quotidien national Le Soleil consacre sa parution du jour à la modification du code des collectivités territoriales et soutient qu’elle constitue une « avancée majeure vers l’équité territoriale ».

Le quotidien spécialisé Stades consacre sa parution du jour à la publication, aujourd’hui à 10h, de la liste des Lions devant rallier l’Egypte pour disputer la CAN en juin prochain et arbore ce titre : « Cissé à l’heure des choix et du grand oral ».